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Лубківський: у переговорах у нормандському форматі Москва відволікає увагу від стратегічних питань

НовиниПолітика    12.06.2018 - 12:15
Фото: Данило Лубківський (з відкритих джерел)
Фото: Данило Лубківський (з відкритих джерел)

Лубківський наголосив, що головне питання: яким чином гарантувати безпеку України

У переговорах у нормандському форматі Москва відволікає увагу від головних стратегічних питань. Про це написав Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України і дипломатичний радник прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка у 2014-2016 роках у своєму Facebook за підсумками переговорів у нормандському форматі в Берліні.

 

Радянська дипломатія славилася тим, що вимотувала іншу сторону «фальшивими» переговорними цілями. Тоді кожна поступка з...

Опубліковано Danylo Lubkivsky 12 червня 2018 р.

Радянська дипломатія славилася тим, що вимотувала іншу сторону "фальшивими" переговорними цілями, написав він: "Тоді кожна поступка з питань, які для Москви були менш значимі, ніж стратегічна мета, подавалася як небачений компроміс. Такий переговорний процес міг тривати довго. Або "несподівано" швидко. Все залежало від відчуття в Кремлі ситуації".

"Манера росіян на переговорах в нормандському форматі продовжує цю радянську практику. Заяви після вчорашньої зустрічі в Берліні це виразно показують", - переконаний Данило Лубківський.

Те, як виглядатиме миротворча місія (якщо вона буде), - безумовно, питання важливе: "Те, як організувати процес справедливого повернення наших окупованих територій та відновлення там демократії, - також".

Але головна суть - інша, наголосив він: "Які будуть гарантії безпеки для України? Хто своєю колективною протекцією гарантуватиме "гарантоване" Москвою? Хто нестиме відповідальність за злочини Кремля і відшкодує збитки для наших людей і держави?".

"Це і є стратегічні питання, від яких відволікає увагу Москва. Це і є стратегічні питання, які становлять для нас життєву вагу", - написав Данило Лубківський.

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Теги публікації: Даниил Лубкивский, нормандский формат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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