Лубінець спростував переговори з РФ щодо дітей та пояснив, що відбувається в Катарі

Депортація українських дітей

Від початку початку повномасштабного вторгнення до України Росія постійно депортує українських дітей до окупованого Криму та Білорусі й віддалених районів Росії.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування.

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