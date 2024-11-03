Лубінець вимагає списки українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути

"Як омбудсман України, бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в РФ всі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", - написав Лубінець.

Він уточнив, що його звернення пов'язано через заяву російської сторони. Зокрема, вчора з'явилась інформація про те, що Міноборони Росії начебто пропонувало передати Україні 935 українських військовополонених, але Київ забрав лише 279 людей.

"Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в РФ, щоб ці списки з громадянами України були мені надані! Адже Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян! Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - наголосив Дмитро Лубінець.

Крім того, він зазначив, що зазвичай ці процеси гальмує Росія. Зокрема, використовує це як метод впливу на українське суспільство.