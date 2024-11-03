Лубинец требует списки украинских военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть

"Как омбудсман Украины желаю получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", - написал Лубинец.

Он уточнил, что его обращение связано с заявлением российской стороны. В частности, вчера появилась информация о том, что Минобороны России якобы предлагало передать Украине 935 украинских военнопленных, но Киев забрал всего 279 человек.

"Именно поэтому обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены! Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Кроме того, он отметил, что, как правило, эти процессы тормозит Россия. В частности, использует это в качестве метода влияния на украинское общество.