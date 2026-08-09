Лубінець вимагає перевірити ТЦК Закарпаття через кадрові схеми

Вимога перевірок та кадровий скандал

Дмитро Лубінець заявив про численні порушення прав людини та корупційні ризики в Закарпатському обласному ТЦК, які фіксуються ще з 2023 року.

За його словами, після викриття правоохоронцями зловживань замість виправлення ситуації розпочалися інформаційні атаки на Інституцію омбудсмена.

Окреме обурення посадовця викликала схема з призначенням керівництва регіонального центру. Очільника установи після звільнення та обшуків СБУ повернули на посаду у статусі виконувача обов'язків, постійно продовжуючи цей термін.

"Людину ніби звільняють - але вона знову повертається на ту саму посаду. Це вже не випадковість. Це питання, яке потребує чіткої відповіді", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен направив звернення до Керівництва ЗСУ, Міноборони, ДБР, СБУ, Нацполіції та Генпрокурора з вимогою:

припинити практику постійного призначення "виконувачів обов'язків";

надати правову оцінку діям керівника Закарпатського ОТЦК;

провести масштабну перевірку очільників усіх районних ТЦК області.

Реакція ОК "Захід"

В Оперативному командуванні "Захід" зазначили, що з повагою ставляться до роботи омбудсмена та підтримують необхідність реагування на підтверджені факти порушень. Усі висвітлені обставини обіцяють перевірити у встановленому законом порядку.

"Оперативне командування "Захід" не толерує будь-які прояви корупції та зацікавлене у забезпеченні законності, дотриманні прав і свобод громадян", - підкреслили в ОК "Захід".

У командуванні додали, що посадові особи готові надати компетентним органам усі необхідні матеріали, а висновки базуватимуться виключно на встановлених фактах.

Ситуація з перевірками ТЦК

Моніторингові візити Офісу Уповноваженого з прав людини до центрів комплектування тривають по всій країні.

За результатами попередніх перевірок у різних регіонах України правоохоронці вже порушили низку кримінальних проваджень щодо перевищення службових повноважень та корупційних дій з боку працівників ТЦК.