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Лубінець вимагає перевірити ТЦК Закарпаття через кадрові схеми

23:00 09.08.2026 Нд
3 хв
Омбудсмен звернувся до ДБР та СБУ
aimg Сергій Козачук
Фото: уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець (facebook.com/dmytro_lubinets)

Омбудсмен вимагає провести масштабну перевірку діяльності ТЦК та СП на Закарпатті через системні порушення та сумнівні кадрові рішення. В ОК "Захід" у відповідь заявили про готовність сприяти перевіркам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця та Оперативного командування "Захід".

Вимога перевірок та кадровий скандал

Дмитро Лубінець заявив про численні порушення прав людини та корупційні ризики в Закарпатському обласному ТЦК, які фіксуються ще з 2023 року.

За його словами, після викриття правоохоронцями зловживань замість виправлення ситуації розпочалися інформаційні атаки на Інституцію омбудсмена.

Окреме обурення посадовця викликала схема з призначенням керівництва регіонального центру. Очільника установи після звільнення та обшуків СБУ повернули на посаду у статусі виконувача обов'язків, постійно продовжуючи цей термін.

"Людину ніби звільняють - але вона знову повертається на ту саму посаду. Це вже не випадковість. Це питання, яке потребує чіткої відповіді", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен направив звернення до Керівництва ЗСУ, Міноборони, ДБР, СБУ, Нацполіції та Генпрокурора з вимогою:

  • припинити практику постійного призначення "виконувачів обов'язків";
  • надати правову оцінку діям керівника Закарпатського ОТЦК;
  • провести масштабну перевірку очільників усіх районних ТЦК області.

Реакція ОК "Захід"

В Оперативному командуванні "Захід" зазначили, що з повагою ставляться до роботи омбудсмена та підтримують необхідність реагування на підтверджені факти порушень. Усі висвітлені обставини обіцяють перевірити у встановленому законом порядку.

"Оперативне командування "Захід" не толерує будь-які прояви корупції та зацікавлене у забезпеченні законності, дотриманні прав і свобод громадян", - підкреслили в ОК "Захід".

У командуванні додали, що посадові особи готові надати компетентним органам усі необхідні матеріали, а висновки базуватимуться виключно на встановлених фактах.

Ситуація з перевірками ТЦК

Моніторингові візити Офісу Уповноваженого з прав людини до центрів комплектування тривають по всій країні.

За результатами попередніх перевірок у різних регіонах України правоохоронці вже порушили низку кримінальних проваджень щодо перевищення службових повноважень та корупційних дій з боку працівників ТЦК.

Скандали з ТЦК в Україні

Нагадаємо, що порушення у роботі центрів комплектування залишаються однією з найбільш резонансних тем.

За даними Офісу омбудсмена, за кількістю скарг на можливі незаконні дії працівників ТЦК перше місце в країні посідає Одеська область, де з початку року зафіксували до 500 звернень.

Водночас у самих регіонах тривають судові розслідування щодо зловживань посадовців. Зокрема, на Закарпатті під варту взяли колишнього очільника Мукачівського ТЦК та його підлеглого.

За даними слідства, експосадовці безпідставно списували чоловіків з військового обліку, заробляючи на цій схемі.

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ТЦКДмитро ЛубінецьМобілізація в Україні