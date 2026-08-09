Лубінець вимагає перевірити ТЦК Закарпаття через кадрові схеми

Омбудсмен вимагає провести масштабну перевірку діяльності ТЦК та СП на Закарпатті через системні порушення та сумнівні кадрові рішення. В ОК "Захід" у відповідь заявили про готовність сприяти перевіркам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця та Оперативного командування "Захід".
Дмитро Лубінець заявив про численні порушення прав людини та корупційні ризики в Закарпатському обласному ТЦК, які фіксуються ще з 2023 року.
За його словами, після викриття правоохоронцями зловживань замість виправлення ситуації розпочалися інформаційні атаки на Інституцію омбудсмена.
Окреме обурення посадовця викликала схема з призначенням керівництва регіонального центру. Очільника установи після звільнення та обшуків СБУ повернули на посаду у статусі виконувача обов'язків, постійно продовжуючи цей термін.
"Людину ніби звільняють - але вона знову повертається на ту саму посаду. Це вже не випадковість. Це питання, яке потребує чіткої відповіді", - наголосив Лубінець.
Омбудсмен направив звернення до Керівництва ЗСУ, Міноборони, ДБР, СБУ, Нацполіції та Генпрокурора з вимогою:
В Оперативному командуванні "Захід" зазначили, що з повагою ставляться до роботи омбудсмена та підтримують необхідність реагування на підтверджені факти порушень. Усі висвітлені обставини обіцяють перевірити у встановленому законом порядку.
"Оперативне командування "Захід" не толерує будь-які прояви корупції та зацікавлене у забезпеченні законності, дотриманні прав і свобод громадян", - підкреслили в ОК "Захід".
У командуванні додали, що посадові особи готові надати компетентним органам усі необхідні матеріали, а висновки базуватимуться виключно на встановлених фактах.
Моніторингові візити Офісу Уповноваженого з прав людини до центрів комплектування тривають по всій країні.
За результатами попередніх перевірок у різних регіонах України правоохоронці вже порушили низку кримінальних проваджень щодо перевищення службових повноважень та корупційних дій з боку працівників ТЦК.
Нагадаємо, що порушення у роботі центрів комплектування залишаються однією з найбільш резонансних тем.
За даними Офісу омбудсмена, за кількістю скарг на можливі незаконні дії працівників ТЦК перше місце в країні посідає Одеська область, де з початку року зафіксували до 500 звернень.
Водночас у самих регіонах тривають судові розслідування щодо зловживань посадовців. Зокрема, на Закарпатті під варту взяли колишнього очільника Мукачівського ТЦК та його підлеглого.
За даними слідства, експосадовці безпідставно списували чоловіків з військового обліку, заробляючи на цій схемі.