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Лубинец требует проверить ТЦК Закарпатья из-за кадровых схем

23:00 09.08.2026 Вс
3 мин
Омбудсмен обратился в ДБР и СБУ
aimg Сергей Козачук
Фото: уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (facebook.com/dmytro_lubinets)

Омбудсмен требует провести масштабную проверку деятельности ТЦК и СП в Закарпатье из-за системных нарушений и сомнительных кадровых решений. В ОК "Запад" в ответ заявили о готовности содействовать проверкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца и Оперативного командования "Запад".

Требование проверок и кадровый скандал

Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных нарушениях прав человека и коррупционных рисках в Закарпатском областном ТЦК, которые фиксируются еще с 2023 года.

По его словам, после разоблачения правоохранителями злоупотреблений вместо исправления ситуации начались информационные атаки на Институцию омбудсмена.

Отдельное возмущение должностного лица вызвала схема с назначением руководства регионального центра. Руководителя учреждения после увольнения и обысков СБУ вернули на должность в статусе исполняющего обязанности, постоянно продлевая этот срок.

"Человек будто увольняют - но он снова возвращается на ту же должность. Это уже не случайность. Это вопрос, который требует четкого ответа", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен направил обращение в Руководство ВСУ, Минобороны, ДБР, СБУ, Нацполицию и Генпрокурора с требованием:

  • прекратить практику постоянного назначения "исполняющих обязанностей";
  • предоставить правовую оценку действиям руководителя Закарпатского ОТЦК;
  • провести масштабную проверку глав всех районных ТЦК области.

Реакция ОК "Запад"

В оперативном командовании "Запад" отметили, что с уважением относятся к работе омбудсмена и поддерживают необходимость реагирования на подтвержденные факты нарушений. Все обстоятельства обещают проверить в установленном законом порядке.

"Оперативное командование "Запад" не терпит никаких проявлений коррупции и заинтересовано в обеспечении законности, соблюдении прав и свобод граждан", - подчеркнули в ОК "Запад".

В командовании добавили, что должностные лица готовы предоставить компетентным органам все необходимые материалы, а выводы будут базироваться исключительно на установленных фактах.

Ситуация с проверками ТЦК

Мониторинговые визиты Офиса Уполномоченного по правам человека в центры комплектования продолжаются по всей стране.

По результатам предварительных проверок в разных регионах Украины правоохранители уже возбудили ряд уголовных производств по превышению служебных полномочий и коррупционных действий со стороны работников ТЦК.

Скандалы с ТЦК в Украине

Напомним, что нарушения в работе центров комплектования остаются одной из самых резонансных тем.

По данным Офиса омбудсмена, по количеству жалоб на возможные незаконные действия работников ТЦК первое место в стране занимает Одесская область, где с начала года было зафиксировано до 500 обращений.

В то же время в самих регионах продолжаются судебные расследования по злоупотреблениям чиновников. В частности, в Закарпатье под стражу взяли бывшего главу Мукачевского ТЦК и его подчиненного.

По данным следствия, экс-чиновники безосновательно списывали мужчин с военного учета, зарабатывая на этой схеме.

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