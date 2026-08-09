Лубинец требует проверить ТЦК Закарпатья из-за кадровых схем

Требование проверок и кадровый скандал

Дмитрий Лубинец заявил о многочисленных нарушениях прав человека и коррупционных рисках в Закарпатском областном ТЦК, которые фиксируются еще с 2023 года.

По его словам, после разоблачения правоохранителями злоупотреблений вместо исправления ситуации начались информационные атаки на Институцию омбудсмена.

Отдельное возмущение должностного лица вызвала схема с назначением руководства регионального центра. Руководителя учреждения после увольнения и обысков СБУ вернули на должность в статусе исполняющего обязанности, постоянно продлевая этот срок.

"Человек будто увольняют - но он снова возвращается на ту же должность. Это уже не случайность. Это вопрос, который требует четкого ответа", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен направил обращение в Руководство ВСУ, Минобороны, ДБР, СБУ, Нацполицию и Генпрокурора с требованием:

прекратить практику постоянного назначения "исполняющих обязанностей";

предоставить правовую оценку действиям руководителя Закарпатского ОТЦК;

провести масштабную проверку глав всех районных ТЦК области.

Реакция ОК "Запад"

В оперативном командовании "Запад" отметили, что с уважением относятся к работе омбудсмена и поддерживают необходимость реагирования на подтвержденные факты нарушений. Все обстоятельства обещают проверить в установленном законом порядке.

"Оперативное командование "Запад" не терпит никаких проявлений коррупции и заинтересовано в обеспечении законности, соблюдении прав и свобод граждан", - подчеркнули в ОК "Запад".

В командовании добавили, что должностные лица готовы предоставить компетентным органам все необходимые материалы, а выводы будут базироваться исключительно на установленных фактах.

Ситуация с проверками ТЦК

Мониторинговые визиты Офиса Уполномоченного по правам человека в центры комплектования продолжаются по всей стране.

По результатам предварительных проверок в разных регионах Украины правоохранители уже возбудили ряд уголовных производств по превышению служебных полномочий и коррупционных действий со стороны работников ТЦК.