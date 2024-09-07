Лубінець розкритикував Червоний Хрест: продовжує показувати позицію "страуса"

"Усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються у полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - повідомив Лубінець.

Однак він зазначив, що на усі публічні страти українських військовополонених, а це воєнні злочини, Україна вимагає дієвої реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.

"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - підкреслив він.