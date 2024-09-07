Лубинец раскритиковал Красный Крест: продолжает показывать позицию "страуса"

"Все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", - сообщил Лубинец.

Однако он отметил, что на все публичные казни украинских военнопленных, а это военные преступления, Украина требует действенной реакции от международного сообщества, в частности новых ордеров на арест для преступников от МУС.

"МККК продолжает показывать позицию "страуса" - организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", - подчеркнул он.