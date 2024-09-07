Лубинец раскритиковал Красный Крест: продолжает показывать позицию "страуса"

Красный Крест до сих пор продолжает показывать позицию "страуса". Сотрудники даже не могут обеспечить защиту прав украинских военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Все чаще российские солдаты убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют как правоохранительные органы, так и международные организации", - сообщил Лубинец.
Однако он отметил, что на все публичные казни украинских военнопленных, а это военные преступления, Украина требует действенной реакции от международного сообщества, в частности новых ордеров на арест для преступников от МУС.
"МККК продолжает показывать позицию "страуса" - организация не может обеспечить защиту прав украинских военнопленных", - подчеркнул он.
Напомним, уже зафиксированы неоднократные случаи того, что россияне нарушают правила ведения войны. Это как нарушение прав и проявления насильственной деятельности в отношении гражданского населения, так и откровенно жестокие убийства украинских военных, попавших в плен.
Так недавно россияне расстреляли под Торецком троих украинских пленных.
До этого подобный случай произошел в начале июля. Тогда генеральный прокурор Андрей Костин сообщал, что возле Роботиного оккупанты расстреляли украинских военных, которые сложили оружие.
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