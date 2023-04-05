Лубінець пояснив, як отримати допомогу тимчасово непрацездатним працівникам

Право на виплати через тимчасову втрату працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця
Лубінець зазначив, щоб отримати допомогу потрібна медична довідка про тимчасову втрату працездатності або документ про встановлення опіки над дитиною.
100 % середньої заробітної плати виплачують:
Для отримання фінансування по листках непрацездатності від Пенсійного фонду роботодавцю, як і раніше, необхідно подати заяву, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам кошти. Оплата листків непрацездатності здійснюється, як це було і раніше, 5 днів за рахунок власних коштів, починаючи з шостого дня - за рахунок страхових коштів.
ПФУ здійснює фінансує страхувальників протягом 3 робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Роботодавець виплачує допомогу по тимчасовій непрацездатності для виплати заробітної плати.
Нагадаємо, що у Мінреінтеграції пояснили, чому переселенцям можуть затримувати виплати
Також раніше ми писали про те, які групи дітей мають пільги на харчування в школах і садочках.