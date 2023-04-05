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Лубінець пояснив, як отримати допомогу тимчасово непрацездатним працівникам

Фото: Лубінець пояснив, як отримати допомогу тимчасово непрацездатним працівникам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Право на виплати через тимчасову втрату працездатності мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їхніх сімей, які проживають в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця

Лубінець зазначив, щоб отримати допомогу потрібна медична довідка про тимчасову втрату працездатності або документ про встановлення опіки над дитиною.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу у розмірі:

  • 50 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам зі страховим стажем до 3 років;
  • 60 % середньої заробітної плати – від 3 до 5 років;
  • 70 % середньої заробітної плати – від 5 до 8 років;

100 % середньої заробітної плати виплачують:

  • людям зі страховим стажем понад 8 років;
  • віднесеним до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • одному з батьків або особі, яка їх замінює, які доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;

Для отримання фінансування по листках непрацездатності від Пенсійного фонду роботодавцю, як і раніше, необхідно подати заяву, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам кошти. Оплата листків непрацездатності здійснюється, як це було і раніше, 5 днів за рахунок власних коштів, починаючи з шостого дня - за рахунок страхових коштів.

ПФУ здійснює фінансує страхувальників протягом 3 робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Роботодавець виплачує допомогу по тимчасовій непрацездатності для виплати заробітної плати.

Нагадаємо, що у Мінреінтеграції пояснили, чому переселенцям можуть затримувати виплати

Також раніше ми писали про те, які групи дітей мають пільги на харчування в школах і садочках.

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