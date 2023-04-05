Лубинец объяснил, как получить помощь временно нетрудоспособным работникам

Право на выплаты по временной потере работоспособности имеют застрахованные лица – граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства и члены их семей, проживающих в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Лубинец отметил, чтобы получить помощь нужна медицинская справка о временной потере трудоспособности или документе об установлении опеки над ребенком.
Для получения финансирования по листкам нетрудоспособности от Пенсионного фонда работодателю по-прежнему необходимо подать заявление, содержащее информацию о начисленных застрахованным лицам средства. Оплата листков нетрудоспособности производится, как это было и раньше, 5 дней за счет собственных средств, начиная с шестого дня – за счет страховых средств.
ПФУ осуществляет финансирование страхователей в течение 3 рабочих дней после поступления заявления-расчета. Работодатель выплачивает пособие по временной нетрудоспособности для выплаты заработной платы.
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