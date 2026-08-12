Лубінець назвав важливий крок Драпатого для змін у мобілізації
Команда головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого взяла в роботу рекомендації Офісу омбудсмена щодо зміни підходів до мобілізації.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції в "Укрінформі".
За його словами, під час робочої зустрічі з представниками команди головнокомандувача всі зауваження та рекомендації щодо зміни системи підходів до мобілізації були терміново взяті в роботу.
"Сьогодні я вже побачив дуже швидку позитивну реакцію. По-перше, немає бажання (у команди Драпатого, - ред.) заплющувати очі на проблему, що я вже позитивно відзначаю. По-друге, кардинально швидко прийнято рішення про відсторонення обласного керівника ТЦК та СП на Закарпатті. Туди відправлена велика перевірка", - наголосив Лубінець.
На думку омбудсмена, така реакція свідчить про те, що у нового головнокомандувача "є всі можливості кардинально змінити ситуацію з мобілізацією на краще".
Нагадаємо, керівника Закарпатського ОТЦК та СП відсторонили від виконання обов’язків після звинувачень у порушенні прав людини та наявності корупційних ризиків у діяльності центру.
Зазначимо, 9 серпня Дмитро Лубінець повідомив про системні порушення прав людини та корупційні ризики в роботі Закарпатського ОТЦК. За його словами, подібні випадки фіксують ще з 2023 року.
У зв’язку з цим він звернувся до ЗСУ, Міноборони, ДБР, СБУ, Нацполіції та Генпрокуратури із закликом перевірити діяльність керівництва ТЦК на Закарпатті та надати правову оцінку можливим порушенням.