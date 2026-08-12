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Лубинец назвал важный шаг Драпатого для изменений в мобилизации

22:25 12.08.2026 Ср
2 мин
Омбудсмен заявил, что у главкома нет желания "закрывать глаза на проблему"
aimg Валерий Ульяненко
Лубинец назвал важный шаг Драпатого для изменений в мобилизации Фото: Дмитрий Лубинец (Getty Images)
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Команда главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого приняла в работу рекомендации Офиса омбудсмена по изменению подходов к мобилизации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в "Укринформе".

По его словам, во время рабочей встречи с представителями команды главнокомандующего все замечания и рекомендации по изменению системы подходов к мобилизации были срочно взяты в работу.

"Сегодня я уже увидел очень быструю положительную реакцию. Во-первых, нет желания (у команды Драпатого, - ред.) закрывать глаза на проблему, что я уже положительно отмечаю. Во-вторых, кардинально быстро принято решение об отстранении областного руководителя ТЦК и СП на Закарпатье. Туда отправлена ​​большая проверка", - подчеркнул Лубинец.

По мнению омбудсмена, такая реакция свидетельствует о том, что у нового главнокомандующего "есть все возможности кардинально изменить ситуацию с мобилизацией к лучшему".

Напомним, руководителя Закарпатского ОТЦК и СП отстранили от исполнения обязанностей после обвинений в нарушении прав человека и наличии коррупционных рисков в деятельности центра.

Отметим, 9 августа Дмитрий Лубинец сообщил о системных нарушениях прав человека и коррупционных рисках в работе Закарпатского ОТЦК. По его словам, подобные случаи фиксируются еще с 2023 года.

В связи с этим он обратился в ВСУ, Минобороны, ГБР, СБУ, Нацполицию и Генпрокуратуру с призывом проверить деятельность руководства ТЦК на Закарпатье и предоставить правовую оценку возможным нарушениям.

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