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ЛСР назвав рейд до РФ "обмеженою військовою операцією", закликає виїжджати із зони боїв

Росія, П'ятниця 15 березня 2024 11:15
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ЛСР назвав рейд до РФ "обмеженою військовою операцією", закликає виїжджати із зони боїв Фото ЛСР назвав рейд до РФ "обмеженою військовою операцією" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Наталія Гурковська

Російські добровольці, які влаштували рейд до Росії 12 березня, назвали бої, що відбуваються, "обмеженою військовою операцією". Вони також закликали місцеве населення евакуюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".

Зокрема, у зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії, Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус та "Сибірський батальйон" закликають мешканців Бєлгородської та Курської областей 15 березня залишатись в укриттях.

"Найкращим рішенням у ці дні буде залишити території Бєлгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як уточнюють добровольці, в ніч з 15 на 16 березня буде також забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони військових дій.

"Період дії коридору залишається незмінним: з 21:00 15 березня до 7:00 МСК 16 березня", - пише ЛСР.

Що робити тим, хто не може евакуюватись?

Усім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити прикордонну зону, добровольці рекомендують знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях.

"Нагадуємо, що путінський режим продовжує практику прикриття своїх військ мирним населенням як "живим щитом", що робить перебування цивільних осіб на території Бєлгородської та Курської областей особливо небезпечним", - констатують у "Легіоні".

Гуманітарний коридор для евакуації з прикордоння РФ

Ввечері 14 березня бійці російських добровольчих формувань, які прорвали кордон із РФ, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних і військових РФ з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

Згодом стало відомо, що гуманітарним коридором для евакуації, оголошеним російськими добровольцями 14 березня, скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області. Також 600 цивільних авто виїхали з Курська.

Зазначимо, що місцева влада Бєлгородської та Курської областей РФ не тільки не почала евакуювати населення, а й почала перешкоджати його виїзду з небезпечних районів російського прикордоння. У зв'язку із цим раніше добровольці зверталися до губернаторів прикордонних регіонів.

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