ЛСР назвав рейд до РФ "обмеженою військовою операцією", закликає виїжджати із зони боїв
Російські добровольці, які влаштували рейд до Росії 12 березня, назвали бої, що відбуваються, "обмеженою військовою операцією". Вони також закликали місцеве населення евакуюватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Легіон "Свобода Росії".
Зокрема, у зв'язку з активізацією бойових дій на території Росії, Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус та "Сибірський батальйон" закликають мешканців Бєлгородської та Курської областей 15 березня залишатись в укриттях.
"Найкращим рішенням у ці дні буде залишити території Бєлгородської та Курської областей до завершення активної фази обмеженої військової операції", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як уточнюють добровольці, в ніч з 15 на 16 березня буде також забезпечено гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони військових дій.
"Період дії коридору залишається незмінним: з 21:00 15 березня до 7:00 МСК 16 березня", - пише ЛСР.
Що робити тим, хто не може евакуюватись?
Усім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити прикордонну зону, добровольці рекомендують знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях.
"Нагадуємо, що путінський режим продовжує практику прикриття своїх військ мирним населенням як "живим щитом", що робить перебування цивільних осіб на території Бєлгородської та Курської областей особливо небезпечним", - констатують у "Легіоні".
Гуманітарний коридор для евакуації з прикордоння РФ
Ввечері 14 березня бійці російських добровольчих формувань, які прорвали кордон із РФ, оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних і військових РФ з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.
Згодом стало відомо, що гуманітарним коридором для евакуації, оголошеним російськими добровольцями 14 березня, скористалися 7000 машин з людьми у Бєлгороді та Бєлгородській області. Також 600 цивільних авто виїхали з Курська.
Зазначимо, що місцева влада Бєлгородської та Курської областей РФ не тільки не почала евакуювати населення, а й почала перешкоджати його виїзду з небезпечних районів російського прикордоння. У зв'язку із цим раніше добровольці зверталися до губернаторів прикордонних регіонів.
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