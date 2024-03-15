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ЛСР назвал рейд в РФ "ограниченной военной операцией", призывает выезжать из зоны боев

Россия, Пятница 15 марта 2024 11:15
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ЛСР назвал рейд в РФ "ограниченной военной операцией", призывает выезжать из зоны боев Фото: ЛСР назвал рейд в РФ "ограниченной военной операцией" (t.me/legionoffreedom)
Автор: Наталия Гурковская

Российские добровольцы, устроившие рейд в Россию 12 марта, назвали происходящие бои "ограниченной военной операцией". Они также призвали местное население эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Легион "Свобода России".

В частности, в связи с активизацией боевых действий на территории России, Легион "Свобода Росии", Русский Добровольческий Корпус и "Сибирский батальон" призывают жителей Белгородской и Курской областей 15 марта оставаться в укрытиях.

"Лучшим решением в эти дни будет покинуть территории Белгородской и Курской областей до завершения активной фазы ограниченной военной операции", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняют добровольцы, в ночь с 15 на 16 марта будет также обеспечен гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться с территории зоны военных действий.

"Период действия коридора остается прежним: с 21:00 15 марта по 7:00 МСК 16 марта", - пишет ЛСР.

Что делать тем, кто не может эвакуироваться?

Всем, кто не сможет воспользоваться гуманитарным коридором и вовремя покинуть приграничную зону, добровольцы рекомендуют найти надежное укрытие, воздержаться от прогулок, избегать скопления людей и техники, по возможности оставаться дома или в безопасных местах.

"Напоминаем, что путинский режим продолжает практику прикрытия своих войск мирным населением как "живым щитом", что делает пребывание гражданских лиц на территории Белгородской и Курской областей особенно опасным", - констатируют в "Легионе".

Гуманитарный коридор для эвакуации из приграничья РФ

Вечером 14 марта бойцы российских добровольческих формирований, прорвавшие границу с РФ, объявили о создании гуманитарного коридора для гражданских лиц и военных РФ с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта. Позже стало известно, что гуманитарным коридором для эвакуации, объявленным российскими добровольцами 14 марта, воспользовались 7000 машин с людьми в Белгороде и Белгородской области. Также 600 гражданских авто выехали из Курска.

Отметим, что местные власти Белгородской и Курской областей РФ не только не начали эвакуировать население, но и стали припятствовать его выезду из опасных районов российского приграничья. В связи с этим ранее добровольцы обращались к губернаторам приграничных регионов.

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