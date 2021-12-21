Лозунги о дешевом газе только вредят отечественной газодобывающей отрасли, - эксперт

Независимо от того, насколько будет сложным прохождения этого отопительного сезона, в первую очередь именно правительству, а не руководству НАК "Нафтогаз" необходимо провести ряд срочных мер для решения системных проблем отрасли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог экономического эксперта Бориса Кушнирука для LIGA.net .

Экономист считает, что надо уменьшать свои потребности в импорте и развивать собственную добычу и повышать энергоэффективность.

"Считаю, что наше общество должно наконец осознать: газ не может быть дешевым только потому, что так сказали по телевизору те или иные политики. Газ - это дорогой энергоресурс, который надо потреблять рационально и экономно. На НАК "Нафтогаз" не должна полагаться обязанность обеспечивать их газом. Он должен выполнять только функции поставщика последней надежды в случае, когда поставщики не выполнили своих обязанностей по закупки необходимых объемов газа по состоянию на 1 июля. Но тогда их нужно полностью лишать лицензий и запрещать в будущем предоставлять жилищно-коммунальные услуги населению и бюджетным учреждениям", - говорит Кушнирук.

Эксперт также добавляет, что если будет сохраняться нынешняя ситуация, когда НАК "Нафтогаз" вынужден поставлять им газ по заниженной цене и к тому же без соответствующей предоплаты, тогда избавиться от убытков на десятки миллиардов гривен он не сможет никогда.

В этой ситуации также Кушнирук считает, что правительство должно сделать следующее:

Во-первых, разрабатывать меры, которые будут обеспечивать с апреля следующего года переход населения и бюджетных учреждений на систему распределенной на 12 месяцев ежемесячной абонплаты за газ, тепло, электроэнергию, по тарифу установленному каждого года, по состоянию на 1 июля.

Во-вторых, внедрять государственную программу замены старых газовых котлов в домохозяйствах, которые используют газ для отопления (из имеющихся 7,5 млн нужно заменять где-то от 6 до 6,5 млн таких котлов). Это может обеспечить ежегодное сокращение потребления газа на 2,5-3 млрд м3.

В-третьих, разрабатывать и срочно запускать государственную программу замены газовых плит на электроплиты в многоэтажных домах. Это должно сократить крайне неэффективное использование газа, остановить головокружительный рост тарифов на обслуживание газовых сетей и остановить трагедии, связанные со взрывом бытового газа в многоэтажках.

В-четвертых, правительству совместно с органами местного самоуправления каждого населенного пункта, где есть централизованная система отопления, начать разработку программ, возможно с привлечением западных специалистов, эффективной модели теплообеспечения в них.

В-пятых, разработка государственной программы соучастия государства, местных общин, владельцев энергораспределительных компаний и граждан в замене устаревших электросетей в многоэтажках и электроподстанций, которые не выдерживают возрастающего потребления электроэнергии всем категориям потребителей.

"Если это не начать делать немедленно, то нас неизбежно ждет взрывной рост проблем в энергосекторе и постоянные блэкауты. А тогда власть имущие будут перекладывать вину за энергетические коллапсы на менеджмент НАК "Нафтогаз", облгазов и облгазпостачів, энергогенерирующих, энергоснабжающих и энергораспределительных сетей. Они об этом красиво будут рассказывать на очередных ток-шоу. Вот только рядовым гражданам от этого не будет легче, если они вообще будут иметь физическую возможность их смотреть", - уверен эксперт.