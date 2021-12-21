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Лозунги про дешевий газ лише шкодять вітчизняній газовидобувній галузі, - експерт

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 12:21
Лозунги про дешевий газ лише шкодять вітчизняній газовидобувній галузі, - експерт Фото: лозунги про дешевий газ шкодять вітчизняній газовидобувній галузі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Незалежно від того, наскільки буде складним проходження цього опалювального сезону, у першу чергу саме уряду, а не керівництву НАК "Нафтогаз" необхідно провести ряд термінових заходів для вирішення системних проблем галузі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог економічного експерта Бориса Кушнірука для LIGA.net.

Економіст вважає, що треба зменшувати свої потреби в імпорті й розвивати власний видобуток і підвищувати енергоефективність.

"Вважаю, що наше суспільство має нарешті усвідомити: газ не може бути дешевим тільки тому, що так сказали по телевізору ті чи інші політики. Газ - це дорогий енергоресурс, який треба споживати раціонально та економно. На НАК "Нафтогаз" не повинен покладатися обов'язок забезпечувати їх газом. Він має виконувати лише функції постачальника останньої надії у разі, коли відповідні постачальники не виконали своїх обов'язків із закупівлі необхідних обсягів газу станом на 1 липня. Але тоді їх потрібно повністю позбавляти ліцензій та забороняти у майбутньому надавати житлово-комунальні послуги населенню та бюджетним установам", - каже Кушнірук.

Експерт також додає, що якщо зберігатиметься нинішня ситуація, коли НАК "Нафтогаз" змушений постачати їм газ за заниженою ціною і до того ж без відповідної передоплати, тоді позбутися збитків на десятки мільярдів гривень він не зможе ніколи.

У цій ситуації також Кушнірук вважає, що уряд має зробити наступне:

По-перше, розробляти заходи, які забезпечуватимуть з квітня наступного року перехід населення та бюджетних установ на систему розподіленої на 12 місяців щомісячної абонплати за газ, тепло, електроенергію, за тарифом встановленим кожного року, станом на 1 липня.

По-друге, впроваджувати державну програму заміни старих газових котлів у домогосподарствах, які використовують газ для опалення (з наявних 7,5 млн потрібно заміняти десь від 6 до 6,5 млн таких котлів). Це може забезпечити щорічне скорочення споживання газу на 2,5-3 млрд м3.

По-третє, розробляти і терміново запускати державну програму заміни газових плит на електроплити у багатоповерхових будинках. Це має скоротити вкрай неефективне використання газу, зупинити карколомне зростання тарифів на обслуговування газових мереж та зупинити трагедії, пов'язані з вибухом побутового газу у багатоповерхівках.

По-четверте, уряду спільно з органами місцевого самоврядування кожного населеного пункту, де є централізована система опалення, розпочати розробку програм, можливо із залученням західних фахівців, ефективної моделі теплозабезпечення в них.

По-п'яте, розробка державної програми співучасті держави, місцевих громад, власників енергорозподільних компаній та громадян у заміні застарілих електромереж у багатоповерхівках та електропідстанцій, які не витримують зростаючого споживання електроенергії всіма категоріями споживачів.

"Якщо це не почати робити негайно, то нас неминуче чекає вибухове зростання проблем в енергосекторі та постійні блекаути. А тоді можновладці будуть перекладати провину за енергетичні колапси на менеджмент НАК "Нафтогаз", облгазів та облгазпостачів, енергогенеруючих, енергопостачальних та енергорозподільчих мереж. Вони про це красиво розповідатимуть на чергових ток-шоу. От тільки пересічним громадянам від цього не буде легше, якщо вони взагалі матимуть фізичну можливість їх дивитись", - упевнений експерт.

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