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Ложью на Совбезе ООН Россия выстрелила себе в ногу, - Кислица

Автор: Константин Широкун

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая в пятницу на Совбезе, прокомментировал его решение внеочередного заседания по тайным лабораториям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы хорошо знаем, что маниакальная одержимость, с которой Путин фантазирует о несуществующем биологическом, или химическом оружии, или других угрозах в Украине, очень опасна. Это на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию «под чужим флагом", - сказал дипломат.

"Созвав это заседание, страна-агрессор снова выстрелила себе в ногу", - заявил Кислица, отметив, что еще очевиднее стал "безумный бред Путина и его марионеток, в том числе российской миссии при ООН".

По его мнению, манипулирование, к которому прибегает Россия, распространяя откровенную ложь, показывает неуважение к членам Совета Безопасности и подрывает доверие к нему как к институту.

"На самом деле, Совбез должен рассматривать военные преступления и преступления против человечности, которые российская федерация совершает что ни день с 24 февраля 2022 года", - добавил постпред.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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