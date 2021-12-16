Ложкин закрыл третий Kyiv Jewish Forum и анонсировал четвертый

"Каждый раз, объявляя о закрытии очередного KJF, не оставляет ощущения, что не все было сказано, не все важные вопросы успели обсудить, кому-то или чему-то было уделено меньше внимания, чем следует. И это хорошо - значит, у нас будет повод снова собраться вместе и договорить недосказанное, обсудить уже новые вопросы, которые будут накоплены в течение следующего года", - сказал Ложкин.

Он также поблагодарил всех, кто помогал в организации форума, освещал его в СМИ, спикерам и зрителям.

"Насколько эффективно мы справимся с угрозой растущего антисемитизма, что из успешного опыта Израиля другим странам стоит позаимствовать прежде всего, как сделать евреев во всем мире еще более сплоченными и через образование дать миру больше демократии, ускорить прогресс, сделать мир успешным, почему Израиль является центром инноваций и предпринимательства - все это и многое другое мы говорили в течение двух дней", - подытожил Борис Ложкин.

Напомним, Kyiv Jewish Forum прошел в третий раз. Со времен основания в 2019 году форум успел стать авторитетной международной площадкой, где обсуждаются важные вопросы, волнующие евреев и весь мир.