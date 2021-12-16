Ложкін закрив третій Kyiv Jewish Forum та анонсував четвертий

"Щоразу, оголошуючи про закриття чергового KJF, не залишає відчуття, що не все було сказано, не всі важливі питання встигли обговорити, комусь чи чомусь було приділено менше уваги, ніж слід. І це добре - отже, у нас буде привід знову зібратися разом і домовити недомовлене, обговорити вже нові питання, які будуть накопичені протягом наступного року", - сказав Ложкін.

Він також подякував усім, хто допомагав в організації форуму, висвітлював його у ЗМІ, спікерам та глядачам.

"Наскільки ефективно ми впораємося із загрозою зростаючого антисемітизму, що з успішного досвіду Ізраїлю іншим країнам варто запозичити насамперед, як зробити євреїв у всьому світі ще згуртованішими і через освіту дати світові більше демократії, прискорити прогрес, зробити світ успішним, чому Ізраїль є центром інновацій та підприємництва - про все це та багато іншого ми говорили протягом двох днів", - підсумував Борис Ложкін.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum пройшов утретє. З часів заснування у 2019 році форум встиг стати авторитетним міжнародним майданчиком, де обговорюються важливі питання, що хвилюють євреїв та весь світ.