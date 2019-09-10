Ложкин продолжит борьбу с антисемитизмом в Украине

На протяжении восьми месяцев 2019 года следователи Нацполиции Украины открыли 11 уголовных дел по правонарушениям, связанным с антисемитизмом. Об этом на сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, ссылаясь на данные, полученные в департаменте международного сотрудничества и европейской интеграции МВД, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В июне представители Еврейской конфедерации Украины встретились с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, чтобы обсудить проблему антисемитизма в стране и разработать способы эффективной борьбы с ним. Среди прочего мы договорились о регулярном обмене информацией", - написал Ложкин.

По его информации, самое тяжелое из правонарушений - дело хулигана-антисемита, забрасывавшего синагогу камнями. В июле в Кривом Роге 33-летний мужчина бросал камни, завернутые в бумагу, с угрозами и ругательствами в адрес евреев, в здание синагоги Бейс Штерн Шульман. Камни разбили стеклянную дверь. Хулигана задержали.

Также в июле жители Чернигова начали находить в почтовых ящиках листовки, разжигающие межнациональную рознь. Листовки были озаглавлены "Освобождение Украины от власти евреев" и содержали материалы откровенно антисемитского характера. По факту произошедшего открыто досудебное расследование.

Во Львове вандалы разрисовали остановку общественного транспорта фашистской символикой, а в Черкассах похоронное бюро использовало оскорбительные антисемитские высказывания на рекламных вывесках.

Остальные случаи касались, в основном, пропаганды антисемитизма в интернете.

Два из одиннадцати уголовных производств были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Остальные разбирательства продолжаются.

"Мы благодарны министерству за бдительность и готовы со своей стороны сообщать о зафиксированных правонарушениях. Кроме того, мы планируем продолжить работу над украинским законодательством в части борьбы с проявлениями антисемитизма - уже с новым составом парламента", - сообщил президент Еврейской конфедерации Украины.