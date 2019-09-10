Ложкін продовжить боротьбу з антисемітизмом в Україні

Протягом восьми місяців 2019 року слідчі Нацполіції України відкрили 11 кримінальних справ щодо правопорушень, пов'язаних з антисемітизмом. Про це повідомив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, посилаючись на дані, отримані в департаменті міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"У червні представники Єврейської конфедерації України зустрілися з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, щоб обговорити проблему антисемітизму в країні і розробити способи ефективної боротьби з ним. Серед іншого ми домовилися про регулярний обмін інформацією", - написав Ложкін.

За його інформацією, найважче з правопорушень - справа хулігана-антисеміта, який закидав синагогу камінням. У липні в Кривому Розі 33-річний чоловік кидав каміння, загорнуті в папір, з погрозами і лайкою на адресу євреїв, в будівлю синагоги Бейс Штерн Шульман. Камені розбили скляні двері. Хулігана затримали.

Також у липні жителі Чернігова почали знаходити в поштових скриньках листівки, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу. На листівках були заголовки "Звільнення України від влади євреїв" і містили матеріали відверто антисемітського характеру. За фактом події відкрито досудове розслідування.

У Львові вандали розмалювали зупинку громадського транспорту фашистською символікою, а в Черкасах похоронне бюро використовувало образливі антисемітські висловлювання на рекламних вивісках.

Інші випадки стосувалися, в основному, пропаганди антисемітизму в інтернеті.

Два з одинадцяти кримінальних проваджень були закриті у зв'язку з відсутністю складу злочину. Інші розгляди тривають.

"Ми вдячні міністерству за пильність і готові зі свого боку повідомляти про зафіксовані правопорушення. Крім того, ми плануємо продовжити роботу над українським законодавством в частині боротьби з проявами антисемітизму - вже з новим складом парламенту", - повідомив президент Єврейської конфедерації України.