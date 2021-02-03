Ложкин: в этом году ЕКУ проведет уже третий международный Kyiv Jewish Forum

Авторитет Kyiv Jewish Forum в мире из года в год растет, и Еврейская конфедерация Украины уже готовится к проведению третьего по счету Форума.

Об этом заявил президент ЕКУ Борис Ложкин в интервью "Еврейскому Обозревателю".

"Растет не только количество, но и уровень представительства. Во втором форуме приняли участие уже три президента, премьер-министр Израиля, 45 спикеров с известными на весь мир именами. А что касается аудитории - тут нам, конечно, как это ни парадоксально, помог коронавирус. Второй форум мы проводили онлайн, и за трансляциями следили 83 тысячи человек. Если всех зрителей форума собрать физически вместе, они бы полностью заполнили стадион "Стад де Франс", и то не все поместились бы. Киевский НСК "Олимпийский" точно столько человек не принял бы", - заявил Ложкин.

По словам Ложкина, интерес лидеров мирового еврейства к Украине неслучаен. Именно Украина до 1900 года была домом для четверти всего еврейского населения, на нашей территории жила самая большая еврейская община в мире.

"В Украине зародился хасидизм, украинские корни есть у многих и многих еврейских гениев - в науке, литературе, искусстве. Украинские евреи сыграли, пожалуй, решающую роль в появлении Израиля. Четыре премьера, два президента Израиля имели украинские корни", - привел Ложкин некоторые факты из совместной украинско-еврейской истории.

"Поэтому интерес евреев к Украине - это не что-то сверхновое. И я рад, что мы постепенно возрождаем и общину в Украине, и ее роль в еврейском мире", - добавил президент ЕКУ.

Напомним, в 2019 году на Kyiv Jewish Forum присутствовали около 500 гостей, второй форум собрал в онлайне уже 83 тысячи человек.

Формат проведения третьего Kyiv Jewish Forum, по словам Ложкина, еще обсуждается. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса. Если ограничения будут смягчены, не исключено, что KJF пройдет в живом формате. Однако не исключено и повторение онлайн-режима. Какой бы формат ни был использован, третий форум будет обязательно, пообещал Ложкин.

Как известно, Еврейская конфедерация Украины является инициатором масштабного проекта "Праведники моего города" по увековечиванию памяти украинцев, спасавших евреев во время Холокоста. В рамках проекта в городах и селах Украины улицы, площади и скверы называются именами Праведников, живших в конкретных населенных пунктах.