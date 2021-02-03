Ложкін: цього року ЄКУ проведе вже третій міжнародний Kyiv Jewish Forum

Авторитет Kyiv Jewish Forum у світі з року в рік зростає, і Єврейська конфедерація України вже готується до проведення третього Форуму.

Про це заявив президент ЄКУ Борис Ложкін в інтерв'ю "Еврейскому Обозревателю".

"Зростає не тільки кількість, але й рівень представництва. У другому форумі взяли участь вже три президенти, прем'єр-міністр Ізраїлю, 45 спікерів з відомими на весь світ іменами. А що стосується аудиторії - тут нам, як це не парадоксально, допоміг коронавірус. Другий форум ми проводили онлайн, і за трансляціями стежили 83 тисячі людей. Якщо всіх глядачів форуму зібрати фізично разом, вони б повністю заповнили стадіон "Стад де Франс", і то не всі помістилися б. Київський НСК "Олімпійський" точно стільки людей не прийняв би", - заявив Ложкін.

За словами Ложкіна, інтерес лідерів світового єврейства до України невипадковий. Саме Україна до 1900 року була домом для чверті всього єврейського населення, на нашій території жила найбільша єврейська громада у світі.

"В Україні зародився хасидизм, українське коріння є у багатьох і багатьох єврейських геніїв - в науці, літературі, мистецтві. Українські євреї зіграли, мабуть, вирішальну роль в появі Ізраїлю. Чотири прем'єри, два президенти Ізраїлю мали українське коріння", - навів Ложкін деякі факти зі спільної українсько-єврейської історії.

"Тому інтерес євреїв до України - це не щось занадто нове. І я радий, що ми поступово відроджуємо і громаду в Україні, і її роль в єврейському світі", - додав президент ЄКУ.

Нагадаємо, у 2019 на Kyiv Jewish Forum були присутні близько 500 гостей, другий форум зібрав в онлайні вже 83 тисячі людей.

Формат проведення третього Kyiv Jewish Forum, за словами Ложкіна, ще обговорюється. Все буде залежати від розвитку ситуації з пандемією коронавірусу. Якщо обмеження будуть пом'якшені, не виключено, що KJF пройде в живому форматі. Однак не виключено і повторення онлайн-режиму. Який би формат не був застосований, третій форум буде обов'язково, пообіцяв Ложкін.

Як відомо, Єврейська конфедерація України є ініціатором масштабного проекту "Праведники мого міста" з увічнення пам'яті українців, які рятували євреїв під час Голокосту. В рамках проєкту в містах і селах України вулиці, площі і сквери називаються іменами Праведників, що жили в конкретних населених пунктах.