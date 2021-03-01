Ложкин: ЕКУ и Яд Вашем выпустят книгу праведников народов мира Украины

"Сегодня по количеству Праведников Украина занимает четвертое место в мире. На сегодняшний день насчитывается 2659 Праведников народов мира, официально признанных специальной комиссией Яд Вашем во главе с представителем Верховного суда Израиля", - написал он.

Однако, уточняет Ложкин, стоит учитывать два фактора, влияющих на итоговое количество праведников.

"Во-первых, набор критериев для присуждения звания Праведника очень строг. Во-вторых, основной этап установления фактов спасения пришелся на советский период истории Украины, когда государственный антисемитизм был особенно силен. Поэтому многие истории спасения остались незадокументированными", - добавил Ложкин.

Немало таких праведников, которые предоставляли убежище евреям, было и в Киеве во время событий в Бабьем Яру. Достаточно вспомнить одну только семью Глаголевых, 9 членов которой получили звание праведников народов мира, добавляет Ложкин.

Как известно, праведниками народов мира спасителей евреев стали называть только в 1953 году, когда в Израиле был принят закон о создании Яд Вашем, а с 1963 мемориал Яд Вашем от имени государства Израиль и еврейского народа стал присуждать это почетное звание тем спасителям-неевреям, чей подвиг мог быть подтвержден документально или по показаниям спасенных и их родственников.

Именно таким спасителям евреев и посвящена Книга украинских Праведников, которая выйдет накануне 80-й годовщины массовых расстрелов в Бабьем Яру.

"2659 Праведников народов мира - это 2659 историй, полных драматизма, каждая из которых служит уникальным примером мужества. Многие из этих историй с фотографиями спасителей и спасенных войдут в Книгу Праведников народов мира Украины", - пишет Ложкин.