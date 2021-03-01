Ложкін: ЄКУ і Яд Вашем випустять книгу праведників народів світу України

"Сьогодні за кількістю Праведників Україна посідає четверте місце у світі. Наразі налічується 2659 Праведників народів світу, офіційно визнаних спеціальною комісією Яд Вашем на чолі з представником Верховного суду Ізраїлю", - написав він.

Однак, уточнює Ложкін, варто враховувати два фактори, що впливають на підсумкову кількість праведників.

"По-перше, набір критеріїв для присудження звання Праведника дуже суворий. По-друге, основний етап встановлення фактів порятунку припав на радянський період історії України, коли державний антисемітизм був особливо потужним. Тому багато історій спасіння залишилися незадокументованими", - додав Ложкін.

Чимало таких праведників, які надавали притулок євреям, було і в Києві під час подій у Бабиному Яру. Досить згадати одну тільки сім'ю Глаголєвих, 9 членів якої отримали звання Праведників народів світу, нагадав президент ЄКУ.

Як відомо, праведниками народів світу рятівників євреїв стали називати тільки у 1953 році, коли в Ізраїлі був прийнятий закон про створення Яд Вашем, а з 1963 меморіал Яд Вашем від імені держави Ізраїль і єврейського народу став присуджувати це почесне звання тим рятівникам-неєвреям, чий подвиг міг бути підтверджений документально або за показаннями врятованих та їх родичів.

Саме таким рятівникам євреїв і присвячена Книга українських праведників, яка вийде напередодні 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру.

"2659 праведників народів світу - це 2659 історій, повних драматизму, кожна з яких є унікальним прикладом мужності. Багато з цих історій з фотографіями рятівників і врятованих увійдуть до Книги Праведників народів світу України", - написав Ложкін.