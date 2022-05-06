ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ложь России противоречит логике и здравому смыслу, - постпред США в ООН

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 03:29
Ложь России противоречит логике и здравому смыслу, - постпред США в ООН Фото: постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (скриншот с видео youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

Россия занимается чистой дезинформацией, и ложь Москвы на международной арене относительно Украины и своей военной агрессии противоречит и логике, и здравому смыслу, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Она подчеркнула, что РФ неоднократно врала, в том числе, и в Совете Безопасности ООН, а также распространяла теории заговора, неправдивую информацию, и "эта ложь становилась все больше каждый раз".

Так, напомнила Томас-Гринфилд, 3 месяца назад постпред РФ при ООН заверял, что Кремль не планировал нападение в Украину, а сейчас в Москве заявляют, что "вторжение никогда не происходило".

"Они даже заявляют, что Украина атакует сама себя - сбрасывает бомбы на свои дома, своих людей, атакует свою демократию. Это ложь противоречит любой логике, здравому смыслу. Россия занимается чистой дезинформацией", - говорит дипломат.

Также Томас-Гринфилд отметила, что всем известна правда о войне РФ против Украины, и что единственным виновником является Кремль. Она добавила, что только Москва, начавшая войну, может ее и прекратить.

Ранее сообщалось, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что близится время, когда приспешники Владимира Путина будут осуждены за военные преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая