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За ложь в декларациях можно сесть в тюрьму: Зеленский подписал закон

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Киев, Пятница 16 июля 2021 21:14
За ложь в декларациях можно сесть в тюрьму: Зеленский подписал закон Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях. Верховная рада одобрила этот документ 29 июня 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации", - отметили в ОП.

В частности, документ относит недостоверное декларирование в список уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.

В ОП отметили, что с вступлением в силу этого закона за умышленное "непредставление субъектом декларирования декларации предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы сроком на один год".

Закон вступает в силу с дня, следующим за днем его опубликования.

В ОП напомнили, что Зеленский наложил вето на первоначальный вариант закона о недостоверных сведениях в декларациях. Президент вернул документ в Верховную раду со своими поправками.

Подробнее о законе читайте в материале РБК-Украина "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".

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