ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

За брехню в деклараціях можна сісти у в'язницю: Зеленський підписав закон

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 21:14
За брехню в деклараціях можна сісти у в'язницю: Зеленський підписав закон Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення в'язниці за брехню в деклараціях. Верховна рада схвалила цей документ 29 червня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації", - зазначили в ОП.

Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до списку кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за зазначені правопорушення.

В ОП відзначили, що з набранням чинності цього закону за умисне "неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

В ОП нагадали, що Зеленський наклав вето на первинний варіант закону про недостовірних відомостях в деклараціях. Президент повернув документ до Верховної Ради зі своїми поправками.

Детальніше про закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Гра вдолгую. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський декларация Закон
NEWS
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
Аваков може повернутися. У СН сказали, яку посаду може отримати екс-міністр
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі