За брехню в деклараціях можна сісти у в'язницю: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення в'язниці за брехню в деклараціях. Верховна рада схвалила цей документ 29 червня 2021 року .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації", - зазначили в ОП.

Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до списку кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, та посилює відповідальність за зазначені правопорушення.

В ОП відзначили, що з набранням чинності цього закону за умисне "неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.