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"Ловці Шахедів" прибули: Україна отримала шість систем перехоплювачів дронів

Фото: в Україну прибули "Ловці Шахедів" для перехоплення дронів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україну прибули 6 систем протидії ворожим безпілотникам, яких називають "Ловці "Шахедів". Вони захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.

"Наразі закупили 6 систем протидії ворожим безпілотникам. Це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні обʼєкти США. Комплекс радарів і засобів глушіння сигналу допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА та випускає свої дрони", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Мінцифри, Fortem DroneHunter F700 - це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом, летить на швидкості понад 100 км/год, перехоплює та приземляє ворожі безпілотники.

"На відео - навчання операторів на полігоні. Всі готові, все готово! Забезпечуємо захист енергетичних обʼєктів країни завдяки вашій допомозі. Дякую кожному", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що збір коштів на "Ловців Шахедів" стартував ще восени минулого року, він був організований UNITED24 спільно з Monobank та блогером-волонтером Ігорем Лаченковим.

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