"Ловцы Шахедов" прибыли: Украина получила шесть систем перехватчиков дронов

"В настоящее время закупили 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает выявлять и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минцифре, Fortem DroneHunter F700 - это автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом, летящий на скорости более 100 км/ч, перехватывающий и приземляющий вражеские беспилотники.

"На видео - обучение операторов на полигоне. Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому", - говорится в сообщении.

Напомним, что сбор средств на "Ловцов Шахедов" стартовал еще осенью прошлого года, он был организован UNITED24 совместно с Monobank и блогером-волонтером Игорем Лаченковым.

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