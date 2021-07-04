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Лоукостер Wizz Air запустил рейс из "Борисполя" в столицу ОАЭ

Автор: Дмитрий Левицкий

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила о запуске рейса из международного аэропорта "Борисполь" в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на рейс в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Wizz Air.

Лоукостер уже совершил первый рейс по направлению "Борисполь" - Абу-Даби. Полет состоялся 3 июля. В дальнейшем рейсы будут осуществляться каждые вторник и субботу в июле, а в августе летать будут еще и каждый четверг.

"Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом "Борисполь", создавая возможности как для бизнес-путешествий, так и для отдыха в Украине и ОАЭ", - заявили в авиакомпании.

Билеты уже доступны для бронирования на сайте и в мобильном приложении авиакомпании Wizz Air.

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Wizz AirрейсыОбъединенные Арабские ЭмиратыБориспольКиев