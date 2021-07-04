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Лоукостер Wizz Air запустив рейс з "Борисполя" до столиці ОАЕ

Автор: Дмитро Левицький

Авіакомпанія Wizz Air Abu Dhabi оголосила про запуск рейсу з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Авіакомпанія вже відкрила продаж квитків на рейс до Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби Wizz Air.

Лоукостер вже здійснив перший рейс за напрямком "Бориспіль" - Абу-Дабі. Політ відбувся 3 липня. Надалі рейси будуть здійснюватися щовівторка та щосуботи у липні, а у серпні літати будуть ще й щочетверга.

"Цей маршрут з'єднує міжнародний аеропорт Абу-Дабі з міжнародним аеропортом "Бориспіль", створюючи можливості як для бізнес-подорожей, так і для відпочинку в Україні та ОАЕ", - заявили в авіакомпанії.

Квитки вже доступні для бронювання на сайті та у мобільному застосунку авіакомпанії Wizz Air.

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Wizz AirрейсыОб'єднані Арабські ЕміратиБориспольКиїв