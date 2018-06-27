Лоукостер Wizz Air открыл 4 новых маршрута из Украины

Также компания сообщила об увеличении частоты за семью авиамаршрутами

Лоукостер Wizz Air заявил об открытии трех новых направлений из Киева и одного из Харькова. Также в компании сообщили об увеличении частоты за семью авиамаршрутами, передает пресс-служба международного аэропорта "Киев".

Сообщается, что компания сообщила об открытии маршрутов из Киева в Лиссабон (Португалия), Таллинн (Эстония) и Берлин (Германия), а также маршрута Харьков-Катовице (Польша).

Отметим, что стоимость полета в Лиссабон составит 110 евро, в Таллинн - 50 евро, в Берлин - 40 евро. Из Харькова в Катовице можно будет долететь за 15 евро.

Компания также увеличила частоту полетов по семи популярным направлениям, добавив 24 перелетов в неделю. Новые направления ввели в связи с празднованием 10 годовщины Wizz Air в Украине.

Напомним, ранее лоукостер Wizz Air поменял правила провоза ручной клади.