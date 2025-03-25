Лоукостер Wizz Air готується до відновлення польотів із України: що відомо
Лоукостер Wizz Air заявив про плани відновлення польотів із України. Планують перевозити 5 мільйонів пасажирів на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора компанії Йозефа Вараді під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".
Європейський лоукостер Wizz Air розробив план відновлення польотів в Україну після відкриття українського неба. За словами Вараді, Wizz Air планує запустити близько 100 нових маршрутів протягом перших шести місяців, що дозволить перевозити 5 мільйонів пасажирів на рік.
Він зазначив, що компанія не тільки планує літаки в Україну, а й хоче організувати базові операції в країні. Роботу готові розпочати, коли наша країна буде готова.
Вараді також повідомив, що представники Wizz Air вже кілька разів відвідали Україну та вели переговори з українськими аеропортами, досягнувши майже повного узгодження комерційних угод з ними. Зокрема, раніше повідомлялося про перемовини між керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль" та представниками Wizz Air щодо швидкого запуску авіаперевезень після відкриття українського повітряного простору.
Раніше РБК-Україна писало, що авіакомпанія Ryanair планує відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після офіційного припинення бойових дій. Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі зазначив, що для задоволення вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) необхідне офіційне припинення вогню.
Також ми писали, що після закриття повітряного простору України для цивільної авіації через повномасштабне вторгнення, українські авіакомпанії адаптувалися, перенісши свою діяльність за кордон. Зокрема, три основні перевізники - SkyUp, "Роза Вітрів" та Skyline Express - продовжують виконувати рейси в різних країнах.
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