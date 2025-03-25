Лоукостер Wizz Air готується до відновлення польотів із України: що відомо

Лоукостер Wizz Air заявив про плани відновлення польотів із України. Планують перевозити 5 мільйонів пасажирів на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву генерального директора компанії Йозефа Вараді під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".

Європейський лоукостер Wizz Air розробив план відновлення польотів в Україну після відкриття українського неба. За словами Вараді, Wizz Air планує запустити близько 100 нових маршрутів протягом перших шести місяців, що дозволить перевозити 5 мільйонів пасажирів на рік.

Він зазначив, що компанія не тільки планує літаки в Україну, а й хоче організувати базові операції в країні. Роботу готові розпочати, коли наша країна буде готова.

Вараді також повідомив, що представники Wizz Air вже кілька разів відвідали Україну та вели переговори з українськими аеропортами, досягнувши майже повного узгодження комерційних угод з ними. Зокрема, раніше повідомлялося про перемовини між керівництвом міжнародного аеропорту "Бориспіль" та представниками Wizz Air щодо швидкого запуску авіаперевезень після відкриття українського повітряного простору.