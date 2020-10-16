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Лоукостер Ryanair отменяет 10 рейсов из Украины, еще 36 откладывает

Автор: Роман Тверденко

Ирландский лоукостер Ryanair сокращает на 40% мощности перевозки в сравнении с прошлым годом. Среди сокращенных 10 рейсов из Украины.

Об этом свидетельствуют данные из системы поиска билетов авиакомпании.

Несмотря на наличие в списке, недоступно бронирование из Киева в Быдгощ, Гданск, Дублин, Кельн, Карлсруэ, Барселону, из Львова в Будапешт, из Одессы в Афины и Барселону, из Харькова в Будапешт.

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Также еще 36 рейсов из городов Украины отменены до конца марта 2021 года. Среди них рейсы в Будапешт, Милан, Варшаву, Вильнюс, Афины и Рим.

Всего же зимой будут выполняться 15 рейсов из Украины. Из Киева в Вену, Пафос, Мальту, Берлин, Лондон, Манчестер, Краков, Валенсию, Мадрид, Будапешт. Из Львова в Лондон и Болонью. Из Одессы в Дюссельдорф, Гданск и Краков.

Ранее сообщалось, что венгерская лоукост авиакомпания Wizz Air отменила 24 рейса из Украины на ноябрь. Возобновление этих рейсов перенесли на начало декабря.

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