Льотчик розповів про підготовку на F-16 та показав фото вже українського літака

Як відбувається підготовка

"Фантом" нагадав, що під час підготовки навчають не лише пілотів, а й наземний персонал, зокрема механіків, які обслуговуватимуть літаки, та підрозділи забезпечення, які забезпечуватимуть виконання завдань.

"Щодо термінів, як і було сплановано, приблизно 6 місяців підготовка одного пілота або однієї групи. Але є нюанси, і вони не пов'язані здебільшого з нашим персоналом, це пов'язано з адміністративною роботою наших партнерів, тобто своя бюрократія, і вона потребує часу. Тому це і вплинуло на час підготовки. Але вона йде за планом", - зазначив пілот.

Також, за його словами, українським пілотам було складно на початковому етапі навчання, оскільки це літак нової генерації. Він обладнаний великою кількістю систем та програм, які необхідно вводити під час та до польоту.

"Ми з таким не стикалися, у нас підготовка йде трохи інакше, і наш літак набагато простіше, ніж F-16", - уточнив він.

Фото українського F-16

Також пілот надав "Голосу Америки" фото F-16, на який вже нанесли українські розпізнавальні знаки. Поки що літак перебуває за кордоном.

Фото: F-16 з українськими пізнавальними знаками (holosameryky.com)

F-16 для України

Нагадаємо, Україна минулого року неодноразово просила у союзників розпочати постачання F-16. Вони необхідні для того, щоб Росія втратила перевагу у повітрі.

Частина союзників уже пообіцяли передати Україні свої F-16. Станом на серпень минулого року було відомо, що нашій країні нададуть 61 літак.

Також кілька днів тому стало відомо, що Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16.



