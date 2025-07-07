Льотчик, азовець і боєць 3-ої штурмової: звання Героя України отримають три загиблі воїни

Президент Володимир Зеленський присвоїть звання Героя України трьом українськім військовим. Відповідні документи вже готуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
"Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять та відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців: військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, азовець Назарій Гринцевич, воїн Третьої Штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Героїв України, на жаль, посмертно", - розповів Зеленський.
Пілот Дмитро Фішер був асом української авіації, який опанував п’ять типів бойових літаків: Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-17 та Л-39. Він налітав понад 1400 годин. Фішер не лише захищав небо, а й навчав молодих колег, передаючи їм свій досвід і патріотизм.
У 2011 році з відзнакою закінчив Національний університет оборони та став першим українським пілотом, який ознайомився з F-16 під час міжнародних навчань "Безпечне небо-2011".
Після початку російської агресії у 2014 році, він перехопив ворожий літак-розвідник Іл-20, чим запобіг можливій ескалації. У 2022 році брав участь у боях за Київщину, Сумщину, Харківщину та звільненні Зміїного. За мужність та самовіддану службу був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та іншими державними відзнаками.
У червні 2022 року Дмитро Фішер загинув під час бойового вильоту над Запоріжжям.
Назарій Гринцевич - військовослужбовець Національної гвардії України, захисник Маріуполя та "Азовсталі", колишній полонений, командир взводу підрозділу "Контакт 12". Ще до повноліття він потайки пройшов курс молодого бійця в "Азові", а з початком повномасштабного вторгнення став на захист України.
Під час оборони Маріуполя Назарій три місяці тримав оборону на "Азовсталі", де відзначив своє 19-річчя. Після виходу з заводу потрапив у російський полон і провів понад чотири місяці в колонії на тимчасово окупованій території.
21 вересня 2022 року його звільнили в межах обміну полоненими. Після реабілітації він знову повернувся до війська та очолив взвод оптичних спостерігачів.
10 березня 2024 року Назарію виповнився 21 рік. Менше ніж за два місяці, 6 травня, він загинув, залишивши по собі не лише пам’ять про героїзм, а й слова, що торкнулися сердець багатьох: "Що б не було у вас - любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".
Віталій Карвацький - уродженець Дніпра, випускник історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2021). Ще до повномасштабної війни, у 2018-2019 роках, брав участь у військово-історичних реконструкціях у складі товариства "Памʼять".
У березні 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ, де став стрільцем 125-ї окремої бригади тероборони Львова.
У травні 2023 року Віталій оприлюднив відео з палаючим автомобілем, який військовим передали волонтери. За його словами, авто було знищене вибухом гранати, ймовірно, за участі тодішнього командира 215-го батальйону ТрО Андрія Селехмана.
Після резонансної публікації у батальйоні ініціювали службове розслідування. Крім того, обставини події почала вивчати Служба безпеки України.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський дав звання Герой України пілоту Максиму Устименку, який загинув сьогодні під час відбиття масованої атаки РФ.
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