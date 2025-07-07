Летчик, азовец и боец 3-й штурмовой: звание Героя Украины получат три погибших воина

Президент Владимир Зеленский присвоит звание Героя Украины трем украинским военным. Соответствующие документы уже готовятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
"Не забываем наших павших воинов. Уважаем их память и отмечаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах: военный летчик, полковник Фишер Дмитрий, азовец Назарий Гринцевич, воин Третьей Штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Героев Украины, к сожалению, посмертно", - рассказал Зеленский.
Пилот Дмитрий Фишер был асом украинской авиации, который овладел пятью типами боевых самолетов: Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-17 и Л-39. Он налетал более 1400 часов. Фишер не только защищал небо, но и учил молодых коллег, передавая им свой опыт и патриотизм.
В 2011 году с отличием окончил Национальный университет обороны и стал первым украинским пилотом, который ознакомился с F-16 во время международных учений "Безопасное небо-2011".
После начала российской агрессии в 2014 году, он перехватил вражеский самолет-разведчик Ил-20, чем предотвратил возможную эскалацию. В 2022 году участвовал в боях за Киевскую, Сумскую, Харьковскую области и освобождении Змеиного. За мужество и самоотверженную службу был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и другими государственными наградами.
В июне 2022 года Дмитрий Фишер погиб во время боевого вылета над Запорожьем.
Назарий Гринцевич - военнослужащий Национальной гвардии Украины, защитник Мариуполя и "Азовстали", бывший пленный, командир взвода подразделения "Контакт 12". Еще до совершеннолетия он тайком прошел курс молодого бойца в "Азове", а с началом полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.
Во время обороны Мариуполя Назарий три месяца держал оборону на "Азовстали", где отметил свое 19-летие. После выхода с завода попал в российский плен и провел более четырех месяцев в колонии на временно оккупированной территории.
21 сентября 2022 года его освободили в рамках обмена пленными. После реабилитации он снова вернулся в армию и возглавил взвод оптических наблюдателей.
10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год. Меньше чем через два месяца, 6 мая, он погиб, оставив после себя не только память о героизме, но и слова, которые коснулись сердец многих: "Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину".
Виталий Карвацкий - уроженец Днепра, выпускник исторического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко (2021). Еще до полномасштабной войны, в 2018-2019 годах, участвовал в военно-исторических реконструкциях в составе общества "Память".
В марте 2022 года добровольно вступил в ряды ВСУ, где стал стрелком 125-й отдельной бригады теробороны Львова.
В мае 2023 года Виталий обнародовал видео с горящим автомобилем, который военным передали волонтеры. По его словам, авто было уничтожено взрывом гранаты, вероятно, при участии тогдашнего командира 215-го батальона ТрО Андрея Селехмана.
После резонансной публикации в батальоне инициировали служебное расследование. Кроме того, обстоятельства происшествия начала изучать Служба безопасности Украины.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал звание Герой Украины пилоту Максиму Устименко, который погиб сегодня во время отражения массированной атаки РФ.
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