Льотчик, азовець і боєць 3-ої штурмової: звання Героя України отримають три загиблі воїни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

"Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять та відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців: військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, азовець Назарій Гринцевич, воїн Третьої Штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Героїв України, на жаль, посмертно", - розповів Зеленський.

Що відомо про військових

Дмитро Фішер

Пілот Дмитро Фішер був асом української авіації, який опанував п’ять типів бойових літаків: Су-27, МіГ-29, Су-25, Су-17 та Л-39. Він налітав понад 1400 годин. Фішер не лише захищав небо, а й навчав молодих колег, передаючи їм свій досвід і патріотизм.



У 2011 році з відзнакою закінчив Національний університет оборони та став першим українським пілотом, який ознайомився з F-16 під час міжнародних навчань "Безпечне небо-2011".

Після початку російської агресії у 2014 році, він перехопив ворожий літак-розвідник Іл-20, чим запобіг можливій ескалації. У 2022 році брав участь у боях за Київщину, Сумщину, Харківщину та звільненні Зміїного. За мужність та самовіддану службу був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та іншими державними відзнаками.

У червні 2022 року Дмитро Фішер загинув під час бойового вильоту над Запоріжжям.

Назарій Гринцевич

Назарій Гринцевич - військовослужбовець Національної гвардії України, захисник Маріуполя та "Азовсталі", колишній полонений, командир взводу підрозділу "Контакт 12". Ще до повноліття він потайки пройшов курс молодого бійця в "Азові", а з початком повномасштабного вторгнення став на захист України.



Під час оборони Маріуполя Назарій три місяці тримав оборону на "Азовсталі", де відзначив своє 19-річчя. Після виходу з заводу потрапив у російський полон і провів понад чотири місяці в колонії на тимчасово окупованій території.

21 вересня 2022 року його звільнили в межах обміну полоненими. Після реабілітації він знову повернувся до війська та очолив взвод оптичних спостерігачів.

10 березня 2024 року Назарію виповнився 21 рік. Менше ніж за два місяці, 6 травня, він загинув, залишивши по собі не лише пам’ять про героїзм, а й слова, що торкнулися сердець багатьох: "Що б не було у вас - любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".

Віталій Карвацький

Віталій Карвацький - уродженець Дніпра, випускник історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2021). Ще до повномасштабної війни, у 2018-2019 роках, брав участь у військово-історичних реконструкціях у складі товариства "Памʼять".



У березні 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ, де став стрільцем 125-ї окремої бригади тероборони Львова.

У травні 2023 року Віталій оприлюднив відео з палаючим автомобілем, який військовим передали волонтери. За його словами, авто було знищене вибухом гранати, ймовірно, за участі тодішнього командира 215-го батальйону ТрО Андрія Селехмана.

Після резонансної публікації у батальйоні ініціювали службове розслідування. Крім того, обставини події почала вивчати Служба безпеки України.