Летчик, азовец и боец 3-й штурмовой: звание Героя Украины получат три погибших воина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Не забываем наших павших воинов. Уважаем их память и отмечаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах: военный летчик, полковник Фишер Дмитрий, азовец Назарий Гринцевич, воин Третьей Штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Героев Украины, к сожалению, посмертно", - рассказал Зеленский.

Что известно о военных

Дмитрий Фишер

Пилот Дмитрий Фишер был асом украинской авиации, который овладел пятью типами боевых самолетов: Су-27, МиГ-29, Су-25, Су-17 и Л-39. Он налетал более 1400 часов. Фишер не только защищал небо, но и учил молодых коллег, передавая им свой опыт и патриотизм.



В 2011 году с отличием окончил Национальный университет обороны и стал первым украинским пилотом, который ознакомился с F-16 во время международных учений "Безопасное небо-2011".

После начала российской агрессии в 2014 году, он перехватил вражеский самолет-разведчик Ил-20, чем предотвратил возможную эскалацию. В 2022 году участвовал в боях за Киевскую, Сумскую, Харьковскую области и освобождении Змеиного. За мужество и самоотверженную службу был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и другими государственными наградами.

В июне 2022 года Дмитрий Фишер погиб во время боевого вылета над Запорожьем.

Назарий Гринцевич

Назарий Гринцевич - военнослужащий Национальной гвардии Украины, защитник Мариуполя и "Азовстали", бывший пленный, командир взвода подразделения "Контакт 12". Еще до совершеннолетия он тайком прошел курс молодого бойца в "Азове", а с началом полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.



Во время обороны Мариуполя Назарий три месяца держал оборону на "Азовстали", где отметил свое 19-летие. После выхода с завода попал в российский плен и провел более четырех месяцев в колонии на временно оккупированной территории.

21 сентября 2022 года его освободили в рамках обмена пленными. После реабилитации он снова вернулся в армию и возглавил взвод оптических наблюдателей.

10 марта 2024 года Назарию исполнился 21 год. Меньше чем через два месяца, 6 мая, он погиб, оставив после себя не только память о героизме, но и слова, которые коснулись сердец многих: "Что бы ни было у вас - любите маму, ешьте кашу и любите Украину".

Виталий Карвацкий

Виталий Карвацкий - уроженец Днепра, выпускник исторического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко (2021). Еще до полномасштабной войны, в 2018-2019 годах, участвовал в военно-исторических реконструкциях в составе общества "Память".



В марте 2022 года добровольно вступил в ряды ВСУ, где стал стрелком 125-й отдельной бригады теробороны Львова.

В мае 2023 года Виталий обнародовал видео с горящим автомобилем, который военным передали волонтеры. По его словам, авто было уничтожено взрывом гранаты, вероятно, при участии тогдашнего командира 215-го батальона ТрО Андрея Селехмана.

После резонансной публикации в батальоне инициировали служебное расследование. Кроме того, обстоятельства происшествия начала изучать Служба безопасности Украины.