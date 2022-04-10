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Лосось в обмен на санкции: Россия намерена добиться от Японии снятия части ограничений

Флаг Японии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

По словам нескольких источников в правительстве Японии, Япония и Россия готовятся начать переговоры о квоте на вылов лосося и форели, нерестящихся в российских реках. Попытка Японии сформировать годовую квоту для вылова рыбы может столкнуться с трудностями. Источники сообщают, что Россия намерена взамен требовать отмены части экономических санкций, введенных Японией вместе с другими странами после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Две страны проводят переговоры о квоте на вылов форели и лосося каждую весну, поскольку пик рыболовного сезона на красную рыбу в регионе приходится на апрель и май. Японское правительство намерено начать переговоры в онлайн-формате уже в понедельник, чтобы обсудить м коллегами из РФ детали рыболовных операций. В прошлом году действовала квота на вылов в размере 2050 тонн за сезон.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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