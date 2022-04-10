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Лосось в обмін на санкції: Росія має намір домогтися від Японії зняття частини обмежень

Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

За словами кількох джерел в уряді Японії, Японія і Росія готуються почати переговори про квоту на вилов лосося і форелі, нерестяться в російських річках. Спроба Японії сформувати річну квоту для вилову риби може зіткнутися з труднощами. Джерела повідомляють, що Росія має намір натомість вимагати скасування частини економічних санкцій, введених Японією разом з іншими країнами після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Дві країни проводять переговори про квоту на вилов форелі і лосося щовесни, оскільки пік рибальського сезону на червону рибу в регіоні припадає на квітень і травень. Японський уряд має намір почати переговори в онлайн-форматі вже в понеділок, щоб обговорити з колегами з РФ деталі рибальських операцій. Минулого року діяла квота на вилов у розмірі 2050 тонн за сезон.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація