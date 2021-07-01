UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Лос-Анджелесе взорвался полицейский грузовик, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В Лос-Анджелесе произошел взрыв внутри полицейского саперного автомобиля. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В полицию Лос-Анджелеса поступил звонок о незаконных фейерверках. Когда офицеры прибыли в дом, они обнаружили фейерверки коммерческого класса, сложенные на высоте примерно в три метра. Также правоохранители обнаружили самодельную взрывчатку.

Все материалы, а их оказалось более 2 тонн, поместили в специальную машину.

Взрыв разнес не только транспортное средство, но и повредил соседние здания. Саперы пока не знают, что вызвало детонацию. Жителей улицы временно эвакуировали, а пострадавших госпитализировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЛос-АнджелесВзрыв