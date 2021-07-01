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У Лос-Анджелесі вибухнула поліцейська вантажівка, є постраждалі

Автор: РБК-Україна

У Лос-Анджелесі стався вибух всередині поліцейського саперного автомобіля. В результаті інциденту постраждали щонайменше 17 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У поліцію Лос-Анджелеса надійшов дзвінок про незаконні феєрверки. Коли офіцери прибули в будинок, вони виявили феєрверки комерційного класу, складені на висоті приблизно в три метри. Також правоохоронці виявили саморобну вибухівку.

Всі матеріали, а їх виявилося більше 2 тонн, помістили в спеціальну машину.

Вибух розніс не тільки транспортний засіб, а й пошкодив сусідні будівлі. Сапери поки не знають, що викликало детонацію. Жителів вулиці тимчасово евакуювали, а постраждалих госпіталізували.

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Сполучені Штати АмерикиЛос-АнджелесВибух