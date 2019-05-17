В Лос-Анджелесе военный истребитель врезался в здание

В городе Риверсайд, расположенном близ Лос-Анджелеса, потерпел катастрофу истребитель ВВС США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.



Истребитель F-16 упал на крышу здания, расположенного близ авиабазы, на бульваре Ван-Бурен. Здание не было жилым. На фотографиях изнутри видно, что в нем хранились ящики и поддоны.



Самолет возвращался на место базирования - авиабазу Марч Эйр. Истребитель относился к подразделению Национальной гвардии Южной Дакоты, пишет ABC.



Напомним, Управление гражданской авиации Дубая заявило в четверг, что к югу от аэропорта Дубая разбился небольшой самолет, в результате чего погибли три британца и один южноафриканец.

Ранее РБК-Украина писало, что в Венесуэле в штате Миранда разбился военный вертолет, в результате чего погибли семь человек, которые были на борту. Вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все погибшие были офицерами. Погибли трое капитанов, двое майоров и двое подполковников.