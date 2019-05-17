У Лос-Анджелесі військовий винищувач врізався в будівлю

Фото: місце событый (twitter.com/abc7robmcmillan)

Пілот встиг катапультуватися

У місті Ріверсайд, розташованому поблизу Лос-Анджелеса, зазнав катастрофи винищувач ВПС США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times.



Винищувач F-16 впав на дах будівлі, розташованої поблизу авіабази, на бульварі Ван Бурен. Будинок не був житловим. На фотографіях зсередини видно, що в ньому зберігалися ящики і піддони.



Літак повертався на місце базування - авіабазу Марч Ейр. Винищувач належав до підрозділу Національної гвардії Південної Дакоти, пише ABC.



Нагадаємо, Управління цивільної авіації Дубая заявило в четвер, що на південь від аеропорту Дубая розбився невеликий літак, в результаті чого загинули три британці і один південноафриканець.

Раніше РБК-Україна писало, що у Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім чоловік, які були на борту. Вертоліт належав Збройним силам Венесуели. Всі загиблі були офіцерами. Загинули троє капітанів, двоє майоров і двоє підполковників.