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В Лос-Анджелесе за наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики

Лос-Анджелес , Суббота 17 октября 2020 08:03
В Лос-Анджелесе за наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики
Фото: флаг США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: Надежда Собенко

В Лос-Анджелесе арестовали экс-главу минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду. Бывшего чиновника обвиняют в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Сообщается, что экс-министр был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.

72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.

Напомним, ранее США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и четырнадцати его соратникам в контрабанде наркотиков.

РБК-Украина писало, что Украина и США будут сотрудничать по противодействию наркопреступности.

Также сообщалось, что МИД России обвинил американскую разведку в наркоторговле.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиМексиканаркоторговля

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