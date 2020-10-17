В Лос-Анджелесе за наркоторговлю задержали экс-министра обороны Мексики

Фото: флаг США (twitter.com/radiosvoboda)

В Лос-Анджелесе арестовали экс-главу минобороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеду. Бывшего чиновника обвиняют в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег.

Об этом сообщает Time со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Сообщается, что экс-министр был взят под стражу в международном аэропорту Лос-Анджелеса - на запрос Управления по борьбе с наркотиками США.

72-летний генерал Сепеда возглавлял вооруженные силы Мексики в 2012-2018, при президенте Энрике Пенья Ньето.

Напомним, ранее США предъявили обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и четырнадцати его соратникам в контрабанде наркотиков.

РБК-Украина писало, что Украина и США будут сотрудничать по противодействию наркопреступности.

Также сообщалось, что МИД России обвинил американскую разведку в наркоторговле.