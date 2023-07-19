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"Лор'ян" прихистив вигнанця "Ман Сіті": він втратив 2 роки через справу про зґвалтування

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Лор'ян, Середа 19 липня 2023 12:48
"Лор'ян" прихистив вигнанця "Ман Сіті": він втратив 2 роки через справу про зґвалтування Фото: Бенжамен Менді на виході зі суду в Честері (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Середняк французької Ліги 1 "Лор'ян" наважився підписати опального оборонця Бенжамена Менді. Нещодавного з футболіста зняли звинувачення в зґвалтуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

29-річний фланговий виконавець повернувся в чемпіонат Франції. Фінансові умови співпраці з "хеками" наразі невідомі.

Менді підписав із "Лор'яном" угоду на 2 роки. До Бретані оборонець перебрався безкоштовно, оскільки був вільним агентом. У складі бретонців він виступатиме під 5-м номером. Француз був на контракті з "Манчестер Сіті" з 2017 року, але англійський гранд вирішив не пролонгувати договір.

Вихованець "Гавра" на дорослому рівні дебютував у сезоні 2011/12 в рідній команді. Пізніше він захищав кольори "Марселя" і "Монако". У складі монегасків став чемпіоном Франції 2016/17. Із "Манчестер Сіті" тричі здобув чемпіонський титул АПЛ.

Востаннє на полі Менді з'являвся ще в серпні 2021-го. Згодом "містяни" відсторонили його від занять із командою після низки звинувачень, зокрема в зґвалтуванні та спробі сексуального насильства. 14 червня цьогоріч Королівський суд Честера визнав француза невинним.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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