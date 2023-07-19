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"Лорьян" приютил изгнанника "Ман Сити": он потерял 2 года из-за дела об изнасиловании

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Лорьян, Среда 19 июля 2023 12:48
"Лорьян" приютил изгнанника "Ман Сити": он потерял 2 года из-за дела об изнасиловании Фото: Бенжамен Менди на выходе из суда в Честере (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Середняк французской Лиги 1 "Лорьян" отважился подписать опального защитника Бенжамена Менди. Недавно с футболиста сняли обвинения в изнасиловании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

29-летний фланговый исполнитель вернулся в чемпионат Франции. Финансовые условия сотрудничества с "хеками" пока неизвестны.

Менди подписал с "Лорьяном" соглашение на 2 года. В Бретани защитник перебрался бесплатно, поскольку являлся свободным агентом. В составе бретонцев он будет выступать под 5-м номером. Француз был на контракте с "Манчестер Сити" с 2017 года, но английский гранд решил не пролонгировать договор.

Воспитанник "Гавра" на взрослом уровне дебютировал в сезоне 2011/12 в родной команде. Позже он защищал цвета "Марселя" и "Монако". В составе монегасков стал чемпионом Франции 2016/17. Из "Манчестер Сити" трижды завоевал чемпионский титул АПЛ.

В последний раз на поле Менди появлялся еще в августе 2021-го. Впоследствии "горожане" отстранили его от занятий с командой после ряда обвинений, в том числе в изнасиловании и попытке сексуального насилия. 14 июня Королевский суд Честера признал француза невиновным.

К слову, ранее разобрали топ-10 свободных агентов окна трансферов лета-2023.

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