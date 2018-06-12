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Лопетеги станет главным тренером "Реала" после ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    12.06.2018 - 18:08
Фото: Хулен Лопетеги (sefutbol.com)
Фото: Хулен Лопетеги (sefutbol.com)

Тренер сборной Испании будет работать в мадридском клубе

Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги возглавит мадридский "Реал" после окончания чемпионата мира-2018. Об этом сообщается на официальном сайте "королевского клуба".

Контракт с 51-летним испанским специалистом будет рассчитан на три года. 

Отметим, что в конце мая специалист подписал новое соглашение с Футбольной федерацией Испании, рассчитаное до 2020 года. Он возглавляет сборную Испании с 2016 года. "Фурия роха" за 18 матчей под его руководством не проиграла ни разу, одержав 13 побед.

Тренерскую карьеру Лопетеги начал в 2003 году в "Райо Вальекано", после чего работал с молодежной командой "Реала" и юношескими составами сборной Испании. С 2014 по 2016 год он тренировал португальский "Порту".

На групповом этапе ЧМ-2018 Испания сыграет с Португалией, Ираном и Марокко.

Напомним, на посту наставника "Реала" Лопетеги заменит Зинедина Зидана, который неожиданно покинул клуб после завоевания третьего подряд Кубка чемпионов.

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Теги публикации: Реал, ЧМ-2018, сборная Испании, тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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